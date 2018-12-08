Haber: Esra Öztürk

Gerede’de gerçekleştirilen müsabakalara 20 İl, 27 kulüp ve 475 sporcu katılım sağladı. Yapılan seremonide katılan illere ve antrenörlerine Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayacı tarafından plaket takdim edildi. Programa Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayacı, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Kocakaya, Lig Başkanı Derviş Erdoğan ve Gençlik Merkezi Müdürü ve antrenör İlhan Şimşek katılım sağladı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilirken Gerede takımımızda dereceye girenler ise şu şekilde yer aldı.

Elif Tuğba Eyni 1.

Damla Muratdağı 2.

Enes Aydoğan 2.

Bengisu Yılmaz 2.

İclal İrem Akça 3.

Nihal Aydemir 3.

Eda Nur Baykara 3.

Ender Gümüş 3.

Erva Gümüş 3.

Melek Bıçak 3.’lük elde ederek gelecek için başarılı bir takım olduklarını gösterdiler.