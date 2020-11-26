20 Yaş Altı Sporcuların Durumu Ne Olacak?



Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Federasyonların takvimlerinde ilan ettiği Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, tüm branşlardaki milli sporcu seçmelerine, olimpik branşlarda olimpiyat barajı almak üzere yapılan sportif faaliyetlere ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor projesine katılacak 20 yaş altı lisanslı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili federasyonca düzenlenen durumunu gösterir belgeyi ibraz etmek kaydıyla, müsabaka veya seçmelere yönelik antrenmanlar da dahil olmak üzere bu faaliyetleri sırasında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf olup ve yanlarında veli/vasi bulunmaksızın şehir içi ve şehirler arası seyahat edebilirler” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 15:19