200 Bin TL’ye Serbest Kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürürken, savunma oyuncusu Ali Keten'den gelen haberle sarsıldı.

200 Bin TL’ye Serbest Kaldı

Haber: Aysun Beykoz

Sarı-lacivertlilerle 1 sene daha mukavelesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde, "200 bin TL'ye serbest kalır" maddesinden yararlanıp Boluspor'a imza attı. Defansındaki as oyuncuları Ercan Coşkun'u Ümraniyespor, Ali Keten'i Boluspor'a kaptıran Menemenspor, geçen sezon forma giyen Sırp stoper Trtovac ile de yollarını ayırmıştı. Kurmayların savunma hattına takviye yapmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Ali Keten İlk Antrenmanına Çıktı

Boluspor'un yeni transferlerinden Ali Keten ilk antrenmanına çıktı. Takımla birlikte yapılan çift kalede de yer alan Keten'in oldukça istekli olduğu gözlendi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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