2008 Yılındaki maç yeniden konuşulacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

O mücadeleyi yöneten dönemin hakemi Selçuk Dereli maçın 2. dakikasında Erhan Yılmaz'ı direk kırmızı kartla atmış zorlu mücadeleyi 88 dakika 10 kişi oynayan Boluspor 2-0 yenildiği maçta süper ligin kapısından dönmüştü. Maç sonrası yıllarca bitmeyen o pozisyon ve hakem Selçuk Dereli tartışması Erhan Yılmaz'ın paylaşımı ile yine alevlenecek gibi görünüyor. Eski futbolcumuz Erhan Yılmaz sosyal medya hesabından Selçuk Dereli'nin Bein Sports kanalının logolu fotoğrafının üstünde kırmızı çarpı işareti çekilmiş fotoğrafın üstüne "Allahın adaletinin tecellisi" yazarak #BeindeHIRSIZvar hashtag'i ile sosyal medya hesabından paylaştı. O dönem yine Boluspor'da forma giyen İbrahim Yavuz'da bu paylaşımın altına "Nasılda attı seni 2. dakikada kardeşim" derken, Erhan Yılmaz'da İbrahim Yavuz'a cevap olarak "şimdide kendi ne halde" dedi.