Haber: Erdal Tanrıverdi

Temsilcimiz Bolu Belediyespor 21 puanla grupta 2. Sırada yer alırken geride kalan 9 maçta 7 galibiyet elde etti. Antrenör Yasin Yükseler ve ekibi ile bu sezon yeni bir başlangıç yapan Bolu Belediyespor hokey takımı grupta sadece Nizip Bld. Ve Gaziantep Polisgücü’ne mağlup oldu.

En çok gol atan takım Bolu Belediyespor

İlk etap sonunda grupta en çok gol atan ekip olarak göze çarpan temsilcimiz en farklı galibiyetinde sahibi oldu. Muğla Gençlik ve Spor Kulübü’nü 10-0 ile geçen Bolu Belediyespor 9 maçta 58 gol atmayı başardı. Bu sezon Bolu Belediyesinin desteğini alan hokey takımlarımızın 2017’de daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.