Haber: Ceylan BEYKOZ



Boluspor`da imzalar gelmeye başladı. Devre arası transfer dönemi dün start alırken kırmızı beyazlı yönetim anlaştığı oyuncularla sözleşme imzalarını atmaya başladı. Başkan Necip Çarıkcı takımın kamp yaptığı otele giderken son olarak anlaştığı Sivasspor`dan Musa Sinan Yılmazer ve Giresunspor`dan Guido Koçer`e resmi imzayı attırdı. İki isimde takımının kampına ilk gün katılmıştı.

Yılmazer resmi siteye yaptığı açıklamada: "Boluspor hedefleri olan bir takım. Benimde hedefimde şampiyonluk olduğu için buraya geldim. Boluspor bu sezon iyi bir performans sergiliyor. İnşallah ikinci yarı daha iyi bir performans göstererek hedefimiz olan Süper Lige çıkarız" şeklinde konuştu.

Diğer transfer Hollandalı oyuncu Mitchell Te Vrede`nin de ilerleyen günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

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