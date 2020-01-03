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2020 Bolu’nun Yılı Olsun

2020 Yılında herkesin tek dileği Boluspor'un yılı olması. Bu temenniler içinde kırmızı-beyazlı takım ikinci yarıyla birlikte ligde kalma mücadelesine devam edecek.

2020 Bolu’nun Yılı Olsun

Haber: C.Kutay Aykan

Boluspor, ikinci yarıda ligde kalma mücadelesine devam edecek. Kırmızı-beyazlı ekibi bu süre zarfından zorlu bir süreç bekliyor. Devre arasına Adanaspor'un 1, Eskişehirspor’un 6 puan önünde giren kırmızı-beyazlılar, ikinci yarı ile birlikte düşme hattından çıkmaya çalışacak. Açıklamalarında ikinci yarıdan umutlu olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Osman Özköylü de, hazırlık kampında oyuncularını motive etmek adına çaba gösterecek.

YÖNETİM ÇALIŞIYOR

Boluspor yönetimi de devre arasında sıkı mesai yapıyor. İlk etapta iyi bir kadro kurmak adına oyuncularla görüşmelerini sürdüren Başkan Necip Çarıkcı ve ekibi, diğer yandan da kulübe kaynak bulmak için görüşmeler yapıyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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