2021-2022 sezonunda Süper Lig'den 4 takım düşecek

Yeni sezonda Süper Lig'de son 4 sırada yer alan takımlar, TFF 1. Lig'e düşecek.TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:

Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)

TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek)

TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)

TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)