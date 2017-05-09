Haber: Esra Öztürk

Birbirinden zevkli karşılaşmaların oynandığı turnuvanın 7’inci haftasında bu hafta öncesinde grupta puanı bulunmayan 2023 Vizyon İnşaat ile 3 puanı bulunan Köroğlu Beton kozlarını paylaştı. Sahadan 3-2 galip ayrılan 2023 Vizyon İnşaat 7’inci haftada puan hasretine son vermiş oldu.

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan B grubunda oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Birbirinden zevkli ve bol gollü maçların oynandığı turnuvada ilk 6 haftada puan bulamayan 2023 Vizyon İnşaat ile grupta 1 galibiyet 5 mağlubiyeti bulunan Köroğlu Beton ile karşı karşıya geldi. Bir yanda puan hasretine son vermek isteyen 2023 Vizyon İnşaat, diğer yanda da turnuvayı daha iyi yerlerde tamamlamak isteyen Köroğlu Beton’un karşılaşmasında, 2023 Vizyon İnşaat daha istekli başlayan taraf oldu. Şanssızlığını yenen 2023 Vizyon İnşaat sahadan 3-2 galip ayrılarak turnuvadaki ilk puanını aldı ve rakibi Köroğlu Beton ile puanlarını eşitleyerek averaj farkı ile 7’inci sıraya yükseldi. Köroğlu Beton ise 3 puanla grupta 8’inci sıraya geriledi. Perşembe günü oynanacak 8’inci hafta karşılaşmalarını 2023 Vizyon İnşaat bay geçerken, Köroğlu Beton grup sonuncusu Sümer Saray ile karşılaşacak.