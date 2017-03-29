Haber: Aysun Beykoz
TFF 1.Ligin 26 haftasında Boluspor, Gaziantep B.Beldiyespor ile Gaziantep Stadyumu'nda
karşılaşacak. Boluspor ve Gaziantep B.Belediyespor şimdiye kadar 19 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmalarda Boluspor 6 kere galip gelirken 4 kere de Gaziantep B.Belediyespor galip
geldi. Geriye kalan 9 karşılaşma berabere bitti. Boluspor kendi evinde oynadığı 11 maçta 5
galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Son 5 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet 1kez de
beraberlik alan Boluspor 35 puanla ligde 7.sırada yer alıyor.
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