Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Ligin 26 haftasında Boluspor, Gaziantep B.Beldiyespor ile Gaziantep Stadyumu'nda

karşılaşacak. Boluspor ve Gaziantep B.Belediyespor şimdiye kadar 19 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Boluspor 6 kere galip gelirken 4 kere de Gaziantep B.Belediyespor galip

geldi. Geriye kalan 9 karşılaşma berabere bitti. Boluspor kendi evinde oynadığı 11 maçta 5

galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Son 5 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet 1kez de

beraberlik alan Boluspor 35 puanla ligde 7.sırada yer alıyor.