22 Yıl Sonra Sahaya Çıktı

Haber: Esra Perçin

Çukurova Belediyesi’nce bu yıl ikincisi düzenlenen “Sporun Gülen Yüzü” turnuvası Adanaspor ve Adana Demirspor şöhretler karmasının gösteri maçıyla 6 Eylül Cuma günü başladı. Geçen yıl Murat Yüksel onuruna düzenlenen turnuvanın bu yılki teması “Adanaspor Şehitleri Anısına ve Ali Hikmet Aydınoğlu (Coral Hoca) Onuruna” olarak belirlendi. Adanaspor ve Adana Demirspor'da forma giymiş şöhretlerin yer aldı gösteri maçı 5 Ocak Stadı'nda 6 Eylül Cuma günü 17:45'te başladı. Gösteri maçına şöhretlerin yanı sıra Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katıldı. 10 Eylül Salı günü başlayacak turnuva ise Yüzüncüyılspor-Seyhanspor maçı ile start alacak. Açılış maçı saat 15:00'te başlayacak. Ardından saat 16:30'da Kuzey Adanaspor-Çukurovaspor maçı oynanacak. Galip takımlar 12 Eylül Perşembe günü saat 16:30'da şampiyonluk maçı için sahaya çıkarken ilk maçın mağlupları 15:00'te üçüncülük mücadelesi verecek. Maçlar Gençlik Stadı'nda oynanacak. Şöhretler maçında oynayan Ali Beykoz, “Bugün Adana 5 Ocak Stadı’nda çok güzel bir nostalji yaşadım. 22 yıl sonra tekrar 5 Ocak Stadyumu’na futbolcu olarak çimlerin kokusuyla beraber oldum. Çok duygulandım. Hayat çok kısa bu hayatta insan biriktirmek lazım. Allah’ıma şükürler olsun ki bunu da başarmışım diye düşünüyorum. Adanaspor-Adana Demirspor Nostalji derbisi. Haftaya oynanacak olan TFF Ligi’nde her iki kardeş takımada başarılar diliyorum. Ayrıca bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum,iyi ki varsınız....VAROLUN” şeklinde konuştu.