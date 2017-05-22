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22 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • 22.play-offta en tecrübeli takım Boluspor

    Deplasmanlı olarak iki maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelelerinde 25 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’daki Giresunspor-Eskişehirspor, saat 21.30’daki Göztepe-Boluspor maçlarının ardından rövanşlar 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Rakiplerine üstünlük kuranlar, 4 Haziran Pazar günü final karşılaşmasında Süper Lig’e yükselmek için karşılaşacak.

    22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:42
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    22.play-offta en tecrübeli takım Boluspor
    Haber: Aysun Beykoz

    1. Lig’de 1978-1979’dan bu yana çeşitli yıllarda geçerli olan play-off sistemi, bu sezon 22. kez uygulanacak. Bu sezona kadar 50 takımın yer aldığı play-off’larda Boluspor beşinci, Eskişehirspor üçüncü, Göztepe ikinci, Giresunspor ise ilk kez mücadele edecek.

    Play-off’tan yükselenler

    Şimdiye kadar play-off’larda Kasımpaşa 3 kez Süper Lig’e çıkarken, Antalyaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Konyaspor da ikişer kez gülen ekipler oldu. Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off’tan Süper Lig’e yükseldi.

    Boluspor

    Bu sezon mücadele edecek ekipler içinde 5 kezle, en fazla play-off deneyimi bulunan takım olan Boluspor, daha önce 1979-1980, 1994-1995, 2007-2008 ve 2008-2009’da bu heyecanı yaşadı. 1979-1980’de Düzcespor’u yenerek Süper Lig vizesi alan Boluspor, 2007-2008’de İstanbul’daki play-off finalinde Eskişehirspor’a yenilerek taraftarlarını üzmüştü. Bolu temsilcisi, 1969-1970 ve 1985-1986’da ise direkt Süper Lig’e çıkmıştı.

    Eskişehirspor

    Daha önce 2 kez play-off oynayan Eskişehirspor, 1994-1995’te Aydınspor’u, 2007-2008’de ise Boluspor’u yenerek adını Süper Lig’e yazdırdı. Bu sezon Göztepe’nin başında yer alan Yılmaz Vural, 1994-1995’teki play-off’ta Eskişehirspor’u Süper Lig’e çıkardı. Eskişehir temsilcisi 1983-1984’te ise doğrudan Süper Lig’e yükselmişti.


    Göztepe

    2002-2003’te Süper Lig’e veda ettikten sonra amatör kümeye kadar düşen Göztepe, play-off’ta ikinci kez yer alacak. Sarı-kırmızılı ekip daha önce bir kez mücadele ettiği play-off’ta 1998-1999’da Çaykur Rizespor’u yenerek adını Süper Lig’e yazdırmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 1977-1978, 1980-1981 ve 2000-2001’de ise doğrudan Süper Lig’e yükselmişti. Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 1995-1996’da Sarıyer’i, 2005-2006’da Antalyaspor’u doğrudan, Eskişehirspor’u ise 1994-1995’te play-off’tan Süper Lig’e çıkarmıştı.

    Giresunspor

    1970-1971 sezonunda direkt Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Giresunspor, play-off’ta ilk kez mücadele edecek.



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