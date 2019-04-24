23 Nisan Şampiyonları

Haber: Gökhan Aksoy

8-23 Nisan tarihlerinde Karaçayır Tenis Kortları’nda oynanan müsabakalarda 600 maç gerçekleşti. Çocuklar, Genç Bayanlar ve Genç Erkekler kategorilerinde tamamlanan maçlar sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi. Bolu Gençlik Spor Antrenörü Musa Tuzcu önderliğinde 8 Nisan’da kura çekimiyle başlayan müsabakalarda 85 sporcu mücadele etti. Maçların bitiminde küçük sporculara Türk bayrağı motifli tişört ve şapkalar hediye edildi. İkramlarla biten turnuvanın finali sonrası bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Şerafettin Çilkara tenis kortlarındaki sıkıntıların tamamlanacağını belirterek, “Duş alanları gibi eksiklikleri belediye ile işbirliği yaparak tamamlayacağız” dedi. Toplu fotoğraf çekimi ile tamamlanan turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:

Genç Erkekler

1.Ahmet Kaan Bilgi

2.Sencer Dinçsoy

3.Çağrı Orak

Genç Bayanlar

1.Ebrar Kabasakal

2.Sinem Bostancı

3.Nevin Öztürk

Çocuklar

1.Ebrar Aksoy

2.Elif Eldemir

3.Asel Erva Yüksel