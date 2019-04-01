23 Nisan Turnuvası Geliyor

Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Gençlik Spor Tenis Kulübü Antrenörü Musa Tuzcu’dan alınan bilgiye göre Kış Turnuvası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü turnuvalarından sonra yine çok önemli bir turnuva daha geliyor. Nisan ayında Bolu Gençlik Spor Tenis’le 23 Nisan Cup adı verilen bir turnuva düzenlenecek. Sürpriz ödüllerle renklenecek olan turnuvada Genç Erkekler, Genç Bayanlar ve Çocuklar kategorilerinde yüzlerce sporcunun ter dökmesi bekleniyor. Turnuva ile ilgili ayrıntılı bilgi antrenör Musa Tuzcu ve Bolu Gençlik Spor Tenis kulübü’nün instagram ve facebook sayfalarından alınabilecek.