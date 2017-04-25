Haber: Aysun Beykoz

7-8, 9-10, 11-12 ve 13-14 Yaş Kategorileri ile Açık Kategorisi olmak üzere 5 kategoride yapılan turnuva büyük ilgi gördü. Turnuvada Açık Kategorisinin ilk üç sporcusuna diğer kategorilerin ilk 10 sporcusuna madalya verildi.

Efe Metehan ülkemizi temsil ediyor

Dünya Okullar Satranç Şampiyonasında Bolulu sporcu Efe Metehan YAVUZ ülkemizi temsil ediyor. İlimiz sporcularından, 2017 Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 11 Yaş Kategorisi Türkiye Dördüncüsü olan CM Efe Metehan YAVUZ, 21 Nisan - 01 Mayıs 2017 tarihleri arasında Romanya' da gerçekleştirilmekte olan Dünya Okullar Satranç Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Kalbimiz seninle ŞAMPİYON...