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08 Mart 2017 Çarşamba
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    • 23.Haftada neler oldu?

    TFF 1.Ligin 23.haftasında neler yaşandı. Ayrıntılar haberimizin içinde.

    08 Mart 2017 Çarşamba 14:25
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    23.Haftada neler oldu?

    Haber: Erdal Tanrıverdi

     BOLUSPOR 2 – ESKİŞEHİRSPOR 2

    Eskişehirspor Mustafa Denizli ile çıktığı 3 maçı da kazanamadı. Es-Es 3 maçı da beraberlikle tamamladı. Es-Es ilk 2 yarışında önemli bir darbe aldı. Boluspor son 9 haftada sadece 6 puan alabildi. Kırmızı-beyazlılar son 5 iç saha maçının ise 1 ini kazanabildi. Mücadelenin skoru 2 takıma da yaramadı.

     

    ŞANLIURFASPOR 1 – ADANA DEMİRSPOR 2          

    Şanlıurfaspor 7 maçtır kazanamıyor. Sarı-yeşilliler son galibiyetini 15.haftada Boluspor’a karşı 4-0’lık skorla almıştı. Şanlıurfaspor düşme tehlikesini yakından hisseden takımlar arasında yer alıyor. Adana Demirspor play-off yarışına kalabilmek adına çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

     

    ELAZIĞSPOR  5 – GÖZTEPESPOR 2

    Ligde kalma mücadelesi veren Elazığspor ilk 2 şansı devam eden Göztepespor’u bozguna uğrattı. Ev sahibi ekip Boluspor maçından 3 hafta sonra yeniden kazandı ve ligde kalma umutlarını arttırdı. Göztepespor ise 5 hafta aradan sonra kaybetti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2.lik şansını tepti.

     

    GAZİANTEP B.Ş.B.1 - MERSİN İDMANYURDU 2

    Ev sahibi ekip son 4 haftada aldığı 4 yenilgiyle kendisini bir anda ateş hattının içinde buldu. Antep ekibini artık zor günler bekliyor. Ligin son sırasındaki Mersin ekibi se son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla üstündeki takımlarla arasındaki farkı kapattı. 2 takım da amansız bir ligde kalma yarışının tam ortasında yer alıyor.

     

    ÜMRANİYESPOR 1 -  GİRESUNSPOR 0          

    Ümraniyespor son 6 haftada aldığı 6 galibiyetle bir anda ilk 2 için avantajlı hale gelen Giresunspor’u devirerek rakibinin serisine son verdi. 1 maçı eksik olan İstanbul ekibi play-off yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Giresunspor ilk 2 yarışında yara alsa da play-off için oldukça büyük bir avantajı elinde tutuyor.

     

    DENİZLİSPOR 0 – SAMSUNSPOR 1

    Denizlispor iç sahada kaybedince Boluspor maçı öncesi Teknik Direktör Ali Tandoğan istifa etti. Ev sahibi ekip ateş hattında tam olarak kurtulamadı. Samsunspor ise son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle düşme hattından çıkabilmek adına önemli bir iş başardı. Karadeniz ekibi ilerleyen haftalar adına oldukça umutlandı.

     

    BALIKESİRSPOR 2 -  EVKUR YENİ MALATYASPOR 2

    Lider Yeni Malatyaspor son dakikada yediği golle 3 puandan oldu. Ancak alınan 1 puan da zirve yolunda deplasman ekibine katkı sağladı. 1 maçı eksik Balıkesirspor ise aldığı 1 puanla play-off yolunda umutlarını kalan haftalara taşımayı başardı. Şimdi Balıkesirspor-Ümraniyespor maçının önemi 1 kat daha arttı.

     

    MANİSASPOR 6 - BANDIRMASPOR 2

    Manisaspor Bandırmaspor’u tam anlamıyla sürklase etti. Bu önemli 3 puan ev sahibi ekibi şimdilik rahatlatmış görünse tehlike çanları hala çalmaya devam ediyor. Bandırmaspor aldığı bu yenilgiye rağmen kümede kalma yarışında henüz fazla birşey kaybetmedi. Ligde tam 7 takımlı bir kümede kalma savaşı var.

     

    ALTINORDU A.Ş.0 - SİVASSPOR 0

    Sivasspor zirve yarışındaki tüm rakiplerinin kaybettiği haftayı değerlendiremeyince Malatyaspor liderliğini sürdürdü. Altınorduspor ise play-off yolunda önemli bir yara aldı.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligin, 23.haftasında, Neler, Yaşandı.

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