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23 Şubat 2018 Cuma
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    • 23.haftada neler yaşandı ?

    Spor Toto 1. Lig'de 23.hafta maçları tamamlandı. 23.haftanın önemli notlarını ve alınan toplu sonuçları siz okuyucularımız için derledik. Oynanan maçların ardından Çaykur Rizespor topladığı 44 puanla liderliğini yükseldi.

    23 Şubat 2018 Cuma 13:36
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    23.haftada neler yaşandı ?
     Haber: Semih Baykal

    TFF 1. Ligin 23.haftaya 33 puanla 6.sırada giren Boluspor, 22Şubat Perşembe günü 29 puanla 12.sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleMert Nobre’nin golleriyle1-1 sona erdi. Hanesine 1 puanı yazdıran Boluspor 24 puanla 7.sıraya geriledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 30 puanla 12.sırada kaldı.

    HAFTADAN ÖNEMLİ NOTLAR

    1.Ligin 19.haftasında oynanan 9 mücadelenin 5’ini ev sahibi takım kazanırken, 2 mücadeleyi deplasman kazımı kazandı. 2 maç ise eşitlikle sona erdi.Oynanan mücadelelerde toplam 20 gol kaydedildi. Bu gollerin 12’sini ev sahibi takımlar kaydederken, kalan 8 golü de deplasman takımları kaydetti. Haftanın en farklı sonucunun ve en çok gol atılan maçı ise Eskişehirspor – Gazişehir Gaziantep FK maçı oldu. Mücadeleyi Gazişehir takımı 4-1 kazandı. Gazişehir Gaziantep’e galibiyeti getiren golleri Gökhan Alsan, Özgürcan, Del Valle ve Pierre Webo kaydetti. Eskişehirspor’un tek golünü ise 11.dakikada Kaan Kanak kaydetti. Haftanın sürpriz maçı ise Denizlispor ile Ümraniyespor arasında oynanandı. Denizli Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-0 kazandı. Denizli ekibine galibiyeti getiren golleri Kappel ve Ziya Alkurt kaydetti. Denizlispor’a 2-0 yenilen Ümraniyespor 41 puanda kalarak 2.sıraya geriledi. Liderlik mücadelesi veren Rizespor sahasında BalıkesirsporBaltok’u konuk etti. Rize ÇaykurDidi Stadyumunda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-0 kazandı. çaykur Rizespor’a galibiyeti getiren golleri Samudio, Recep Niyaz ve Oğulcan Çağlayan kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Çaykur Rizespor 44 puanla liderliğe yükseldi.

    PUAN FARKLARI

    Boluspor’un lider Çaykur Rizespor ise puan farkı 10’a çıkarken, 2.sırada yer alan Ümraniyespor ile fark 7 puana indi. 3.sıradaki MKE Ankaragücü ile 6, 4.sıradaki Gazişehir Gaziantep FK ve 5.sıradaki İstanbulspor ile arada 4 puan farkı var. 6.sırada yer alan Altınordu ile puan farkı 2. Boluspor, 8.sırada yer alan Tetiş Yapı Elazığspor ile aynı puana sahip. 9.sıradaki Adanaspor’un 1, 10.sıradaki Akın Çorap Giresunspor’un 3 puan üzerinde yer alıyor. 11.sıradaki BalıkesirsporBaltok ve 12.sıradaki Gazişehir Gaziantep FK takımları 30’ar puana sahipken, Boluspor ile aralarında 4 puan fark var. Düşme hattında bulunan ve 16.sırada yer alan Denizlispor ile puan farkını 11’e, 17.sırada bulunan Manisaspor ile farkı 20’ye çıkardı.Son sıradaki Gaziantepspor ile arasında 30 puan fark var.

    20 Şubat Salı

    16.00: Çaykur Rizespor – BalıkesirsporBaltok: 3-0

    16.00: Samsunspor – MKE Ankaragücü: 1-1

    19.00: Gaziantepspor – Altınordu: 0-1

    21 Şubat Çarşamba

    16.00: Denizlispor – Ümraniyespor: 2-0

    16.00: Eskişehirspor – Gazişehir Gaziantep: 1-4

    19.00: İstanbulspor – GrandmedicalManisaspor: 1-0

    19.00: Tetiş Yapı Elazığspor – Akın Çorap Giresunspor: 2-1

    22 Şubat Perşembe

    16.00: Boluspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

    19.00: Adanaspor – Adana Demirspor: 1-0

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligde, 23.hafta

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