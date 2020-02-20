23.Haftanın Perdesi Açılıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'de 23. hafta bugün yapılacak 2 maçla başlayacak. Osmanlıspor-Menemespor ve Eskişehirspor-Hatayspor maçları ile hafta açılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

21 Şubat Cuma

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Yeni Eskişehir)

22 Şubat Cumartesi

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

23 Şubat Pazar

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)