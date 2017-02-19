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19 Şubat 2017 Pazar
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    • 24 takım yarı final için oynadı

    Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları 24 Takımın katılımıyla haftasonunda Bolu'da oynandı.

    19 Şubat 2017 Pazar 14:55
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    24 takım yarı final için oynadı

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakaları Bolu’da oynanırken mücadelelerde 15 ilden 24 takım yer aldı. Maçlar Karaçayır Spor Salonu ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı. Pazar günü sona eren müsabakaların sonunda başarılı olan 12 takım yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı. Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem 17/18/19 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılan, 15 il ve 24 takımın katılımı ile yaklaşık 500 sporcunun mücadele ettiği Analig Hentbol çeyrek final müsabakaları açılış seremonisi sonrası maçlar oynandı. 3 güren maçlar sonunda 12 takım yarı final vizesi aldı. Yarı finale kalan tüm takımlarımıza başarılar dilerim" dedi.

    Bolu takımı 2.gün oynanan maçta Karabük'le karşılaştı maçın ilk yarısını 9-5 önde kapatan temsilcimiz mücadelen 19-13 galip ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Anadolu, Yıldızlar, Ligi, Hentbol, Çeyrek

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