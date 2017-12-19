Haber: Semih Baykal

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaklaşan yılbaşı nedeni ile İlimiz merkezinde kaçak içki olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Başarılı ekipler, çalışmalar neticesinde tespit edilen bir depoda kaçak içkilerin muhafaza edildiği ve buradan piyasaya sürüldüğü bilgileri edinilmesi üzerine; bahse konu depoya 16 Aralık 2017 günü saat: 22.00 sıralarında baskın yaptı. Ekipler, yapılan aramada 246 şişe içkiye el koydu, depoyu kullandığı tespit edilen C.K. (51) isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlattı.