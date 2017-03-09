Haber: Esra Öztürk

33 yıllık rekabette Denizlispor’un üstünlüğü öne çıkarken, geride kalan 22 maçın 13’ünde

Denizlispor, 8’sinde de Boluspor sahadan galip ayrıldı. TFF 1.Ligin 24.haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda Boluspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. 33 yıllık rekabette daha önce oynanan 23 mücadelenin 13’ünde Denizlispor sahadan galip ayrılırken, 8’sinde Boluspor üç puan alan taraf oldu. Geriye kalan 2 karşılaşmada ise beraberlik bozulmadı. 24. hafta mücadelesi yarın saat 16:00'de Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak. Bu maça çıkarken Boluspor 32 puanla 8. sırada bulunuyor. Denizlispor ise 27 puanla 11. sırada yer alıyor.

Tff 1. Ligin 7. haftasında karşılaşan Boluspor ve Denizlispor'u kendi sahasında 2-0 bir skorla

mağlup etti. Maçın gollerinide 41. dakikada Dıarra ve Poepon attı.

Aralarındaki Son Maçlar

03/05/2014 1.Lig Boluspor 1 - 0 Denizlispor

25/10/2014 1.Lig Denizlispor 0 - 3 Boluspor

15/03/2015 1.Lig Boluspor 0 - 1 Denizlispor

12/12/2015 1.Lig Boluspor 3 - 1 Denizlispor

02/05/2016 1.Lig Denizlispor 3 - 1 Boluspor

16/10/2016 1.Lig Boluspor 2 - 0 Denizlisp