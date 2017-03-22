Haber: Esra Öztürk

Son 10 yılda 25. haftaya lider giren takımların kaçı sezon sonu Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi?

Türk Telekom A Ligi, Bank Asya, PTT 1. Lig ve son olarak TFF 1. Lig adıyla son 10 yılda Süper Lig’e takım ihraç eden ikinci milli ulusal ligimizin geriye dönük istatistikleri Malatyaspor’un bugünkü durumuna ışık tutuyor.

Boluspor25. Haftada liderken ligi 7. Sırada bitirdi

1.Lig’de son 10 sezonda 25.haftaya lider giren 10 takımdan üçü şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Sakaryaspor 25.haftada liderken sezonu dördüncü, Boluspor liderken sezonu yedinci, Ankaraspor liderken sezonu dördüncü tamamladı. İşte sezon sezon takımların şampiyonların ve liderlerin 25.hafta performansları...

2006/2007 yılında Gençlerbirliği Oftaş ligin 25. haftasında 52 puanla 1. Sıradayken o yıl ligi 66 puanla şampiyon olarak tamamladı.

2007/2008 yılında 25. haftada 3 takım Sakaryaspor, Antalyaspor ve Eskişehirspor ligin zirvesinde 47’şer puan toplamıştı. Gol averajıyla ligin ilk sırasında yer aldığı 25. haftada Sakaryaspor sezon sonunda 3. Sırada yer almış playoff müsabakalarına katılma şansı elde etmişti.

2008/2009 yılında ligin zirvesinde 49 puanla ilk sırayı Manisaspor yer almıştı. O yıl Manisaspor ligi 64 puanla şampiyon olarak tamamladı.

2009/2010 yılında ligde çok başarılı bir sezon geçiren Karabükspor 25. haftaya gelindiğinde topladığı 59 puanla en yakın takipçisi 2.sırada yer alan Bucaspor ile puan farkını 10 puana çıkarmıştı ve o yıl Karabükspor ligi 77 puanla tamamlamış süper ligde top oynama şansı yakalamıştı.

2010/2011 yılında 1. Lig kıyasıya zirve mücadelesine sahne olmuş, ligin 25. haftasında Boluspor ve Samsunspor ligde 41 puanı toplamıştı. Samsunspor ligi 58 puanla şampiyon olarak tamamlamış, Boluspor ise 49 puanla 7. Sırada yerini almıştı.

2011/2012 yılında Elazığspor son 9 haftaya girildiğinde topladığı 50 puanla ligde ilk sırada yer almıştı. 34. Haftada sahip olduğu 61 puanla ligi 2. sırada tamamlamış ve bir üst lige yükselmişti. Ligin zirvesinde ise 63 puanla Akhisarspor yer almış ve şampiyon olmuştu.

2012/2013 yılında Kayseri Erciyesspor ligde 25. haftada 48 puan toplamış ve 1. Sırada yerini almıştı. O seneyi 2 hafta önceden şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Kayseri Erciyesspor ligde son hafta 63 puan toplamıştı.

2013/2014 yılında ligde 19 takım mücadele etmiş ve sezon içerisinde toplam 36 karşılaşma oynanmıştı. 25. haftada ligin zirvesinde 50 puan toplayan Ankaraspor ligi 4. sırada 66 puanda tamamlamıştı.

2014/2015 yılında lig de 25 maçta 53 puan toplayan Kayserispor son 9 haftada ligde lider konumundaydı. İstikrarlı sezon geçiren Kayserispor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek süper lige yükselmeyi başarmıştı.

2015/2016 yılında ise ligin 25. haftasında Adanaspor 47 puan toplayarak ligde 1. sırada yer almıştı. Son haftalara girerken aldığı seri galibiyetlerle son 3 hafta şampiyon olmayı garantileyen Adanaspor ligi 65 puanda tamamladı.

TFF 1. Ligi 2016/2017 Yeni Malatyaspor sezonunun 25. haftasın da zirve mücadelesinde 50 puanla en yakın takipçisine 7 puan farkla şuan lider konumda.