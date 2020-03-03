seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

25.Haftanın Ardından

TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlandı. Deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, liderliğini sürdürdü.

25.Haftanın Ardından

Haber: Aysun Beykoz

Haftanın kapanışında Giresunspor, Boluspor'u 2-0 yenerken; Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

- Sonuçlar

Ligin 25. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: 1-1

Eskişehirspor-Akhisarspor: 1-2

Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: 1-1

İstanbulspor-Adanaspor: 1-0

Altay-Altınordu: 1-0

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: 2-2

Giresunspor-Boluspor: 2-0

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yok Böyle İstatistik
Yok Böyle İstatistik
  1. Spor