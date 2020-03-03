25.Haftanın Ardından

Haber: Aysun Beykoz
Haftanın kapanışında Giresunspor, Boluspor'u 2-0 yenerken; Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.
- Sonuçlar
Ligin 25. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Eskişehirspor-Akhisarspor: 1-2
Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: 1-1
İstanbulspor-Adanaspor: 1-0
Altay-Altınordu: 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: 2-2
Giresunspor-Boluspor: 2-0