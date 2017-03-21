Haber: Esra Öztürk

BOLUSPOR 4 – GİRESUNSPOR 1

Boluspor son haftalardaki başarısız gidişatını bu maçla noktaladı. Önemli eksiklerle maça çıkan Boluspor’da Santos faktörü ön plana çıkınca farklı skor geldi. Kırmızı-beyazlılar play-off için yeniden iştahlandı. Boluspor’da kaleci Soner’in kadro dışı kalması ise şok etkisi yarattı. Ligde ilk 2 umudu olan Giresunspor Bolu’da aldığı farklı mağlubiyetle sarsıldı. Ancak Sivasspor ve Göztepe’nin yenilmesi ile ilk 2 umutlarını sürdürdü.





ALTINORDU 0 – SAMSUNSPOR 2

Samsunspor ligin 2.yarısındaki müthiş çıkışını İzmir deplasmanında da sürdürdü. Gelen 3 puanla Karadeniz ekibi haftalar sonra düşme hattının 2 basamak üstüne çıkmayı başardı. Ancak hala rahat değil. Ev sahibi Altınordu ise bu yenilgiyle resmen ateşe düştü. İzmir ekibi kalan 9 haftayı diken üstünde geçirecek ekipler arasına girdi. Milli maç arası en çok Altınordu’ya yarayacak gibi görünüyor. Altınordu ligde kalma ile play-off yarışı arasında kaldı.





ÜMRANİYESPOR 0 – BANDIRMASPOR 0

İstanbul ekibi kritik bir puan kaybı yaptı. Kazanması halinde play-off yolunda büyük avantaj yakalayacak olan Ümraniyespor bu beraberlikle Boluspor ve Balıkesirspor’un iştahını kabarttı. Şimdi Ümraniyespor-Balıkesirspor erteleme maçının önemi bir kat daha arttı. Bandırmaspor aldığı 1 puanla ligde kalma yolunda son haftalara umut tazeleyerek girdi. Ancak Bandırmaspor’da puan kaybına tahammülün kalmadığı de bir gerçek.





BALIKESİRSPOR 3 – MERSİN İDMANYURDU 3

Düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu ilk yarısını 3-0 önde götürdüğü maçta 10 kişi kaldıktan sonra son 20 dakikada yediği gollerle 1 puana razı oldu ve büyük avantajı kaçırdı. Silinen 3 puanının geri verilmesi gündeme gelen güney ekibi şimdi gelecek kararı bekliyor. Play-off yolunda mutlak galibiyete ihtiyacı olan Balıkesirspor 3-0’lık şoktan sonra gelen 1 puana dua ediyor. Onlar da Ümraniyespor gibi erteleme maçını kazanmanın hesaplarını yapmaya başladı.





G.ANTEP BB 1 – DENİZLİSPOR 1

G.Antep BB bu kritik maçı kazanamayınca düşme hattının içinde kaldı ve 26.haftada milli aradan sonra oynanacak Boluspor maçı onlar için çok daha büyük bir önem kazandı. Antep’te tek hedef Boluspor maçını kazanmak. Denizlispor aldığı 1 puanla hem düşme potasından bir adım daha uzaklaştı. Hem de az da olsa Play-Off umutlarını korudu. Denizli ekibi seri yakalaması halinde ilk 6 yarışı içinde yer alabilir.





MANİSASPOR 0 – YENİ MALATYASPOR 2

Sivasspor’un kaybıyla beraber Yeni Malatyaspor Süper Lig için artık gün saymaya başladı. Manisa deplasmanından da 3 puanla dönen lider 3.ye tam 8 puan fark atarak son 9 haftaya çok büyük bir avantajla girdi. Manisaspor ev sahibi avantajını kullanamayarak haftayı puansız kapattı ve ateş hattından kurtulamadı. Kalan haftalar 7-8 takımlı ligde kalma savaşına sahne olacak.

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ELAZIĞSPOR 4 – ADANA DEMİRSPOR 2

Elazığspor kendisi için hayati önem taşıyan maçta Adana Demirspor’u tam anlamıyla bozguna uğrattı. Düşme hattının 4 puan üstüne çıkan Doğu ekibi bu galibiyetle derin bir soluk aldı ancak herşey bitmiş değil. Adana Demirspor ise bu yenilgiyle play-off umutlarını kaybetti. Adana ekibi şimdi düşme hattının nefesini ensesinde hissediyor. Kalan haftalarda alınacak kötü sonuçlar Adana Demirspor’u ligden düşürebilir.





ŞANLIURFASPOR 2 – SİVASSPOR 1

Sivasspor ilk 2 yolunda çok büyük bir yara aldı ancak hala 2.sırada. Bu yenilgi Sivasspor’un büyük bir avantajı kaçırmasına neden oldu. Şimdilik 4 takım Sivasspor’u yakalama şansını yakalamış durumda. Şanlıurfaspor ise ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Ancak tehlike hala sıcaklığını koruyor. Onlar da 7-8 takımlı düşme yarışının hemen içinde yer alan ekiplerden. Deplasmandan alınacak puanlar Urfa ekibinin kaderini çizecek.

ESKİŞEHİRSPOR 4 – GÖZTEPESPOR 0

Eskişehirspor 4 haftalık beraberlik ve 7 haftalık kazanamama serisine müthiş bir şekilde son verdi. Mustafa Denizli’nin ilk galibiyeti Es-Es 2.sırayı yakalama umudunu verdi. Kalan haftalarda Es-Es, Sivasspor, Göztepe ve Giresunspor ile amansız bir 2.lik mücadelesinin içinde olacak. Göztepespor direkt rakibine kaybederek Sivasspor’u yakalama şansını kaybetti. Ancak 4.sıradaki İzmir ekibinin 2.Sivasspor ile arasında hala sadece 3 puan bulunuyor.



