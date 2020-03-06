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26.Hafta Heyecanı Sürüyor

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açıldı. Heyecan bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla sürecek.

26.Hafta Heyecanı Sürüyor

Haber: C.Kutay Aykan

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

7 Mart Cumartesi

14.00 Keçiörengücü- Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor- Giresunspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Bursaspor- İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar

16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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