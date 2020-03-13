27.Hafta Tamamlandı

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.Ligde haftanın kapanış müsabakasında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.Deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup olan Hatayspor, 50 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Hatayspor'u 46 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 45 puanla Bursaspor takip etti.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Adanaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 1-3

Altay-Hatayspor: 2-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor: 1-3

Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: 1-1

Giresunspor-Keçiörengücü: 1-0

İstanbulspor-Altınordu: 0-2

Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-3

Osmanlıspor-Eskişehirspor: 1-1