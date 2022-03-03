28. haftanın perdesi açılıyor



Haber: Okay Özcan

Haftanın açılış maçında Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

4 MART CUMA

20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)

5 MART CUMARTESİ:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 YılportSamsunspor-NasadogeMenemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

6 MART PAZAR:

13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

13.30 BeypiliçBoluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

7 MART PAZARTESİ:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)