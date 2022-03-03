28. haftanın perdesi açılıyor

Haber: Okay Özcan
Haftanın açılış maçında Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:
4 MART CUMA
20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)
5 MART CUMARTESİ:
13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 YılportSamsunspor-NasadogeMenemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
6 MART PAZAR:
13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
13.30 BeypiliçBoluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)
7 MART PAZARTESİ:
20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)