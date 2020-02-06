28 Kişilik Liste Açıklandı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Yapılan açıklamaya göre Boluspor’da 28 kişilik oyuncu listesinde 7 yabancı oyuncu yer aldı. Genç oyuncu Shukurov ve sakatlanarak sezonu kapatan Poepon listede yer almadı. İşte Boluspor’un 28 kişilik oyuncu kadrosu:
MUSTAFA DURAK
KUBİLAY TÜRK YILMAZ
AHMET ONUR DOĞUKUT
EMİRHAN ÖZER
BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ
CEZMİ ACET
FETHİ ÖZER
YAVUZ AYGÜN
CUMALİ BİŞİ
GÖKHAN SAZDAĞI
ARİF MORKAYA
EMRE ÖZTÜRK
İSMAİL KONUK
BİLAL KISA
MUHAMMED ŞURA ÇETİN
MUENFUH SETH SİNCERE
MUSTAFA BATUHAN ALTINTAŞ
BURAK BEKAROĞLU
MUTLU GÜLER
HAYRULLAH BİLAZER
MELİH OKUTAN
MUSTAFA ESKİHELLAÇ
ORLANDO MOSQUERA
ROK KIDRIC
EMIR HALILOVIC
MOISE WILFRID MAOUSE ADILEHOU
SANDRO FERREIRA ANDRE NASCIMENTO
DELARGE DZON