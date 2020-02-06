28 Kişilik Liste Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp A Takım Listelerini açıkladı. Buna göre Boluspor’un 28 kişilik kadrosu da belli oldu.

28 Kişilik Liste Açıklandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan açıklamaya göre Boluspor’da 28 kişilik oyuncu listesinde 7 yabancı oyuncu yer aldı. Genç oyuncu Shukurov ve sakatlanarak sezonu kapatan Poepon listede yer almadı. İşte Boluspor’un 28 kişilik oyuncu kadrosu:

MUSTAFA DURAK

KUBİLAY TÜRK YILMAZ

AHMET ONUR DOĞUKUT

EMİRHAN ÖZER

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ

CEZMİ ACET

FETHİ ÖZER

YAVUZ AYGÜN

CUMALİ BİŞİ

GÖKHAN SAZDAĞI

ARİF MORKAYA

EMRE ÖZTÜRK

İSMAİL KONUK

BİLAL KISA

MUHAMMED ŞURA ÇETİN

MUENFUH SETH SİNCERE

MUSTAFA BATUHAN ALTINTAŞ

BURAK BEKAROĞLU

MUTLU GÜLER

HAYRULLAH BİLAZER

MELİH OKUTAN

MUSTAFA ESKİHELLAÇ

ORLANDO MOSQUERA

ROK KIDRIC

EMIR HALILOVIC

MOISE WILFRID MAOUSE ADILEHOU

SANDRO FERREIRA ANDRE NASCIMENTO

DELARGE DZON

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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