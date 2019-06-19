28 Yıldır Yok Ama…

Haber: Aysun Beykoz

Süper Lig 62.sezonu için geri sayıma başlarken. Lig tarihinde geride kalan 61 sezonda 71 ayrı takımın yarıştığı görülüyor. Boluspor ise liglerde en çok mücadele eden takımlar arasına girmeyi başardı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kurulduğu günden beri yer aldığı ve hiç düşmedikleri Süper Lig’de 71 takım mücadele verdi. Bu takımların bazılarının ismi tarihin tozlu raflarına kalkarken, bir çoğu da mücadelelerine farklı liglerde devam etmekte. Ligde mücadele edenler sıralamasında Çaykur Rizespor ile birlikte 18.sırayı paylaştığı görülürken, önümüzdeki sezonun başlamasıyla birlikte 19.sezonunu da görmüş olacak. 61 kez ligde mücadele veren ve rekoru elinde bulunduran Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı ise 50 sezonla Bursaspor ve Ankaragücü takip ediyor. Bursaspor ise önümüzdeki sezon ligde yer alamayarak bu olanda Ankaragücü’ne geçilmiş olacak. Sıralamada 46 sezonla Gençlerbirliği 6., 45 sezonla ise Trabzonspor 7.durumda bulunuyor. Liglerde en çok mücadele edenler sıralamasında ilk 20’de bulunan bir çok takım ise Süper Lig’den uzakta..

Liglerde daha önce 41 kez mücadele eden Altay ile birlikte; Gaziantepspor (31), Eskişehirspor (30), Samsunspor (30), İstanbulspor (23), Adanaspor (22), Boluspor (20) ve Kocaelispor (20) takımları ise Süper Lig hasreti çekmeye önümüzdeki sezonda devam edecekler. Konyaspor önümüzdeki sezon ligde yer alacak takımlar arasında ise en çok ligde oynayan 10.takım durumunda olacak. Yeşil-beyazlılar; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor ve Denizlispor’un ardından ligin en deneyimli takımı olurken, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Kayserispor, Sivasspor, İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Gazişehir Gaziantep’i ise gerisinde bıraktı.