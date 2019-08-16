286 Günlük Kabus Bitecek mi?

Haber: Birol Ertunç

Boluspor tam 9.5 aydır 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 11 lig, 2’si kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 13 maçı kazanamadı. Boluspor bu 13 maçın 8’ini kaybederken 5’inde ise rakipleri ile yenişemedi. Kırmızı beyazlılar 26 golü kalesinde görürken, rakip ağlara ise 9 gol bırakabildi. Hafta sonunda deplasmanda yeni sezonun ilk haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılarda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İşte temsilcimizin lig ve kupada oynadığı son 13 deplasman maçında aldığı sonuçlar:

TFF 1.Lig

Gazişehir BŞB 1 – Boluspor 0

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor FK 3 – Boluspor 1

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Altay 1 – Boluspor 0

Giresunspor 3 – Boluspor 1

G.Birliği 1 – Boluspor 1

Y.Denizlispor 0 – Boluspor 0

A.Demirspor 4 – Boluspor 1

Altınorduspor 3 – Boluspor 0

Ziraat Türkiye Kupası

Van BŞB 2 – Boluspor 2

Galatasaray 4 – Boluspor 1