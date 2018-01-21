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    • 29. kupa için çalışıyorlar

    İlimizin başarılı eğitim kurumlarından Nisan Okulları, öğrencilerini spora teşvik ederek kupaları topluyor.

    21 Ocak 2018 Pazar 10:33
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    29. kupa için çalışıyorlar

    Haber: Semih Baykal

    Eğitim alanındaki başarılarının yanı sıra sportif faaliyetlerine de devam eden Nisan Okulları, spora teşvik ilkesi ile öğrencilerinin başarılarını katlıyor. Nisan Okulları’nın Çim Hokey Takımı 2 şampiyonluğun ardından 3. şampiyonluğu için kolları sıvadı. Şampiyonluk için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden kurum yöneticisi ve spor sorumlusu Uğur Sarıkaya sporun genç nesil için önemine değinirken, “Çim hokeyi, futbol, atletizm ve jimnastik gibi birçok alanda faaliyet gösteren Nisan Okulları olarak sporda genç nesile tam destek veriyoruz.  2 yıl içersinde farklı branşlarda 28 kupa kazandık. Çim hokeyinde 3. şampiyonluğumuzu kazanarak 29. kupamızı kazanmayı hedefledik. Eğitimde ne kadar başarılıysak sporda da o kadar başarılı olacağız. Bunun için uzman kadromuz ve başarılı beden eğitimi öğretmenlerimizle sık sık toplantılar yaparak her spor branşına ‘bu sporu yapamaz’ dediğimiz çocukları kazandırmak ilkesiyle yola çıktı. Umarız çocuklarımızla birlikte daha nice şampiyonluklar kazanarak başarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. 

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