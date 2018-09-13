HABER:Gönül Olutürk

Boluspor 2. Antrenör Gelişim Semineri 'Esenlik ve Çocuk Koruma Programı' tesislerimizde Sporda Çocuk Koruma Eğitmeni Gülhan Gündüz'ün katılımı ile gerçekleştirildi.Gündüz Boluspor resmi sitesine yaptığı açıklamalarda: “Türkiye Futbol Fedarasyonu Esenlik ve Çocuk Koruma Birimini 5 sene önce kurduk. Yeni yönetim ile devam ettirdik. Dünya’nın her yerinde çocuk koruma zaten futbolda var olan bir şeydi. Türkiye’ye 5 sene önce geldi ama diğer ülkelerde ‘Futbolda Çocuk Koruma’nın” geçmişi ortalama 15 sene. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu olarak çocukların bir standart içerisinde, güvenli ve mutlu bir şekilde eğitim almaları futbolun kalitesinin artması açısından da son derece önemli bir hedef. Aynı zamanda spor eğitimi gören çocukların mutlu olma haklarını tekrar spor camiası tarafından performanstan ayrı olarak burada gülümseyerek geçirdiği yıllar olarak hatırlamasını istiyoruz. Bu seminerimiz; Boluspor’un yeni koymuş olduğu bu vizyonda, altyapı ve sporcunun güçlendirilmesi açısından antrenörlük eğitimleri doğrultusunda skor odaklı değil, sporcu odaklı bir eğitimin ortaya konulup daha doğru ve başarılı hedefler adına bir temel çocuk koruma semineriydi. Boluspor’a teşekkür ediyorum. Başarılarını izlerken çok büyük keyif alacağım” ifadelerini kullandı.