dı.

Haber: Gönül Olutürk

TFF 1. Lig’de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Çaykur Rizespor’da Başkan Hasan Kemal Yardımcı radikal kararlar almaya başladı. Yardımcı, yönetim kurulu karar verinceye kadar futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Davide Petrucci ve Osagie Bright Edomwonyi'nin takımdan ayrı çalışacağını söyledi. Konuyla ilgili Yardımcı şu açıklamayı yaptı; “ "Son oynadığımız Gaziantepspor maçı bizi son derece üzdü. Futbol adına istediklerimizin hiçbirini yapamadık. Yaşanan gelişmelerin ardından Gaziantep'te bir toplantı yaparak kararlar almak zorunda kaldık. Zor bir dönemden geçiyoruz ve radikal kararlar almak zorunda kalıyoruz. Aldığımız kararlar doğrultusunda Oğulcan Çağlayan, Petrucci ve Edomwonyi, yönetim kurulu karar verinceye kadar takımdan ayrı çalışacak. Hafta içi Kahramanmaraşspor ile yapacağımız maçın ardından gerekli kararları vererek uygulamaya koyacağız" dedi.