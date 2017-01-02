Haber: Ceylan Beykoz

Burak Asan, Cengizhan Şarlı ve Mücahit Özkul devre arası kampını A takımla beraber geçirecek. Kupa maçlarında görev alan Burak Asan ve sezonun ilk yarısında A takımla antrenmalara çıkan kaleci Cengizhan Şarlı`nın dışında A2 takımından sadece Mücahit Özkul kampa davet edildi.

Kampa yeni transfer Musa Sinan Yılmazer`in de bugün katılması beklenirken Teknik Direktör Fuat Çapa ve Yönetim transferleri en geç kampın 3. gününe kadar netleştirmek istiyor.