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13 Nisan 2017 Perşembe
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    Türkiye U – 21 1. Ligde mücadele eden temsilcimiz Boluspor U – 21 takımı ligin 27. haftasında Göztepe U -21 takımını konuk etti. Boluspor U – 21 takımı, Karaçayır Tesislerinde oynanan mücadeleyi 3 – 1 kazandı

    13 Nisan 2017 Perşembe 12:31
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    3 golle 3 puan

     

    Haber: Esra ÖZTÜRK

     

    Stad: Karaçayır Çim Saha

     

    Hakemler: Abdurrahman Haymana, Barış Yaman, Serhat Günay, Umut Önemli

     

    Boluspor U – 21 takımı ilk 11: *** Caner, ** Diyar, ** Enes, **Ferhat, ** Necati, ** Burak Gümüş, ** Mutlu, ** Burak Asan, *** Furkan, ** Mücahit, *** Emre

     

    Göztepe U – 21 takımı ilk 11: * Toprak, ** Oğuzcan,  ** Erdeniz, **Arda, ** Hasan, ** Temel, ** Gökay, ** Alper, *** İlke, ** Erkan, ** Tayfun

     

    Goller: dk – 27, 75 Furkan Demir, dk- 61 Emre Adiloğlu ( Boluspor U – 21), dk- 73 İlke Tankul ( Göztepe U – 21)

     

    Sarı Kartlar: dk- 28 Furkan Demir ( Boluspor U – 21)

     

    Türkiye U – 21 1. Ligde mücadele eden temsilcimiz Boluspor U – 21 takımı ligin 27. haftasında Göztepe U -21 takımını konuk etti. Maç Abdurrahman Haymana’nın ilk düğü ile başladı. Maçaiki takımda istekli ve arzulu başladı. Ama saha ve taraftar avantajını iyi kullanan temsilcimiz, maçın 27. dakikasında maçın ilk golünü kaydetti. Boluspor’lu oyuncumuz Furkan Demir, rakip kalede bulduğu pozisyonu iyi değerlendirerek maçın 27. dakikasında takımını 1 - 0 öne geçirdi. Golden sonra Göztepe beraberliği yakalamak için gol pozisyonları bulmaya çalıştı. Boluspor U – 21 takımının defansı, rakibinin yaptığı atakları tehlikeleşmeden engellediler. İlk yarı Haymananın düdüğüyle sona erdi. Bu skorla Boluspor U – 21 takımı devre arasına 1 – 0 önde girdi. İkinci yarı dengeli bir şekilde başladı. İki takımda ikinci yarıda rakibini tartarak oynadı. Dakika 61’de Boluspor U -21 takımı Emre Adiloğlu ile farkı ikiye çıkararak durumu 2-0 yapt. Farkın artmasını istemeyen Göztepe takımı rakip kalede pozisyon bularak gol atmaya çalıştı. Göztepe’nin beklediği gol dakika 73’te İlke Tankul tarafından geldi. Tantul, rakip kalede bulduğu pozisyonu gole çevirerek dakika 73’te durumu 2 – 1 yaptı. Göztepe’nin gol sevinci çok uzun sürmedi. Dakika 75’te Boluspor U – 21 takımı Furkan ile farkı ikiye çıkararak maçta durumu 3-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca maç 3-1’lik Boluspor U-21 takımının galibiyetiyle son buldu.  Boluspor bu galibiyetle puanını 49’a çıkararak 3. sıradaki yerini korudu. Göztepe ise 43 puanla 8. sırada kaldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, U,, 21, 1.

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