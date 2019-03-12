3 Gümüş, 1 Bronz!

Haber: Gönül Olutürk

BAİBÜ Muaythai takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu önceki gün Antalya’da düzenlenen ve 52 üniversiteden 350 sporcunun yarıştığı Türkiye Üniversiteler Arası Muaythai Şampiyonası’nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Arş. Gör. Nuh Osman Yıldız koordinatörlüğünde şampiyonada üniversiteyi BESYO’dan Takım Kaptanı ve Antrenör Ümit Gök, 63 kg B Kategorisinde gümüş madalya alan Engin Özçelik, 67 kg B Kategorisinde bronz madalya alan Murat Yazıcı, Arif Fırat Fidan, Mehmet Ceylan, 60 kg A Kategorisinde gümüş madalya alan İlahiyat Fakültesi’nden Alpaslan Eraslan ile 75 kg B Kategorisinde gümüş madalya alan İİBF’den Salih Akman temsil etti. Kayaklı Koşu Erkek Takımı ise, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 14 – 15 Şubat 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde; Hamit Tarık Aydın ise bireysel kategoride 3’üncü oldular. Kayaklı Koşu’da üniversiteyi Cemal Çetinkaya, Seyit Zeki Güldemir, Murat Tetik ve Hamit Tarık Aydın temsil etti.