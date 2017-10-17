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17 Ekim 2017 Salı
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    • 3 İsim 7 Gol

    Boluspor’da, bu sezon lig maratonunda rakip ağları 9 kez havalandıran, kupa maçında ise 3 gol atan Boluspor’da, ağlara gönderilen toplam 12 golün 7’sini üç isim kaydetti.

    17 Ekim 2017 Salı 13:18
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    3 İsim 7 Gol

    Haber: Esra Öztürk

    Bu sezon lig maratonunda rakip ağları 9 kez havalandıran, kupa maçında ise 3 gol atan Boluspor’da, ağlara gönderilen toplam 12 golün 7’sini üç isim kaydetti. Rydell Romano Poepon 3 gol atarken, İshak Çakmak 2 ve Melih Okutan 2, lig maçlarında 2’şer gol ağlara atarak gol yükünü çeken isimler oldu. İrfan Başaran, Guido Koçer, Michell te Vrede, Mustafa Durak ve Mustafa Coşkun 1’er gol ağlara gönderdi. 8 lig maçının tamamında 630 dakika forma giyen ve ilk maçta Giresunspor maçıyla sezona golle başlayan Poepon sonrasında 5. maça kadar gol orucu tuttu ve Adana Demirspor maçıyla gollerine devam etti. Poepon 6. haftada oynanan B.B.Erzurumspor maçında da gol atarken takımına 3 puanı kazandırdı. Hollandalı Adana Demirspor ve B.B.Erzurumspor maçında gol attı. Poepon, Altınordu ve Ankaragücü maçında fileleri havalandıramadı. Boluspor’un tecrübeli gol ayağı İshak Çakmak ise, bu sezon 7 lig maçında forma giydi ve Adana Demirspor maçında 2 gol attı. Oynadığı 6 lig maçında fileleri 2 kez havalandıran genç yetenek Melih, Manisaspor ve Altınordu maçında gol attı.

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