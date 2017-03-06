banner128

banner101

06 Mart 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 3 kıtadan 103 yabancı

    TFF 1. Lig'de bu sezon Türkiye dışında 39 ülkeden toplam 103 yabancı futbolcu forma giyiyor.

    06 Mart 2017 Pazartesi 11:49
    Bu haber 27 kez okundu
    3 kıtadan 103 yabancı

     

    Haber: Esra Öztürk

    Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği statüye göre, ligde 25 kişilik A takım listesinde en az 15 yerli futbolcu bulundurma zorunluluğu olan takımlar, en fazla 10 yabancıyla sözleşme imzalama hakkına sahip. Takımlar, bu futbolculardan sadece 5'ini 18 kişilik müsabaka listesine alabiliyor.

    Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadelenin sürdüğü ligde, takımlar hedefleri doğrultusunda kadrolarını yabancı futbolcularla güçlendiriyor. Kulüp kararı doğrultusunda yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu dışında ligde mücadele eden 17 takım, kadrolarında 39 ülkeden toplam 103 yabancı futbolcu bulunduruyor.

    Boluspor’da 7 yabancı

    TFF 1. Lig'deki takımlar arasında Eskişehirspor ile Şanlıurfaspor, sekizer futbolcuyla en fazla yabancıyı kadrosunda bulunduran ekipler oldu.

    Bu ekipleri, yedişer futbolcuyla Göztepe, Elazığspor, Samsunspor, Giresunspor, Boluspor ve Büyükşehir Gaziantepspor takip etti. Evkur Yeni Malatyaspor, Manisaspor, Adana Demirspor ve Denizlispor altışar, Balıkesirspor ile Bandırmaspor beşer, Mersin İdmanyurdu ve Sivasspor dörder yabancı futbolcuyla diğer takımların ardından geldi.

    En yaşlısı Gekas, en genci Diarra ve Fofana

    TFF 1. Lig'de mücadele eden yabancı futbolcular arasında en yaşlısı, Sivasspor'un Yunan golcüsü Theofanis Gekas. 36 yaşındaki Gekas, ligin en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıktı. Bu oyuncunun ardından Mersin İdmanyurdu'nun 35 yaşındaki futbolcusu Tita geliyor.

    Evkur Yeni Malatyaspor'dan Okechukwu Godson Azubuike, Boluspor'daki Mamadou Diarra ve Bandırmaspor'daki Mamadou Fofana, 19 yaşla en genç yabancı futbolcular oldu. Bu üç oyuncu arasında gün farkıyla en genci ise Fofana olarak dikkati çekti.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, Bu, Sezon

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Atom bombası
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TABİATIN KALBİNDE “ÇEVRECİ” OLMAK…İŞTE BU!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ “EVET” İÇİN SÖYLEDİKLERİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım PALAVRAYI BIRAK İMAM'A BAK!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129