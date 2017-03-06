Haber: Esra Öztürk

Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği statüye göre, ligde 25 kişilik A takım listesinde en az 15 yerli futbolcu bulundurma zorunluluğu olan takımlar, en fazla 10 yabancıyla sözleşme imzalama hakkına sahip. Takımlar, bu futbolculardan sadece 5'ini 18 kişilik müsabaka listesine alabiliyor.

Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadelenin sürdüğü ligde, takımlar hedefleri doğrultusunda kadrolarını yabancı futbolcularla güçlendiriyor. Kulüp kararı doğrultusunda yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu dışında ligde mücadele eden 17 takım, kadrolarında 39 ülkeden toplam 103 yabancı futbolcu bulunduruyor.

Boluspor’da 7 yabancı

TFF 1. Lig'deki takımlar arasında Eskişehirspor ile Şanlıurfaspor, sekizer futbolcuyla en fazla yabancıyı kadrosunda bulunduran ekipler oldu.

Bu ekipleri, yedişer futbolcuyla Göztepe, Elazığspor, Samsunspor, Giresunspor, Boluspor ve Büyükşehir Gaziantepspor takip etti. Evkur Yeni Malatyaspor, Manisaspor, Adana Demirspor ve Denizlispor altışar, Balıkesirspor ile Bandırmaspor beşer, Mersin İdmanyurdu ve Sivasspor dörder yabancı futbolcuyla diğer takımların ardından geldi.

En yaşlısı Gekas, en genci Diarra ve Fofana

TFF 1. Lig'de mücadele eden yabancı futbolcular arasında en yaşlısı, Sivasspor'un Yunan golcüsü Theofanis Gekas. 36 yaşındaki Gekas, ligin en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıktı. Bu oyuncunun ardından Mersin İdmanyurdu'nun 35 yaşındaki futbolcusu Tita geliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Okechukwu Godson Azubuike, Boluspor'daki Mamadou Diarra ve Bandırmaspor'daki Mamadou Fofana, 19 yaşla en genç yabancı futbolcular oldu. Bu üç oyuncu arasında gün farkıyla en genci ise Fofana olarak dikkati çekti.