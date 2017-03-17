Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye göre amatörde bugün 4 yarın ise tam 3 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Sentetik 2 nolu sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:

18 Mart Cumartesi

11.00: Bolu Belediyespor-Kıbrıscıkspor (Sentetik 1 / U16)

13.00: Özel İdare-E.İ.Kızıkspor (Sentetik 1 / U16)

14.00: E.İ.Kızıkspor-Bolu Belediyespor (Sentetik 2 / U14)

15.00: Mudurnuspor-Kıbrıscıkspor (Sentetik 1 / U14)

19 Mart Pazar

12.00: Bolu Belediyespor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik-1/Amatör)

14.00: Yeniçağaspor-Kıbrıscıkspor (Sentetik-1/Amatör)

16.00: Göynük Belediyespor-Mudurnuspor (Sentetik-1/Amatör)