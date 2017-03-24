Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye göre amatörde bugün 4 yarın ise tam 3 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Sentetik 2 nolu sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:

25 Mart Cumartesi

12.00: Bolu Belediyespor-Mudurnuspor (Sentetik 1 / U14)

14.00: E.İ.Kızıkspor-Kıbrıscıkspor (Sentetik 1 / U14)

16.00: Geredespor-Kıbrıscıkspor (Sentetik 2 / U16)

16.00: Özel İdare-Bolu Belediyespor (Sentetik 2 / U16)

26 Mart Pazar

12.00: Kıbrıcıkspor-Mudurnuspor (Sentetik-1/Amatör)

14.00: E.İ.Kızıkspor-Göynük Belediyespor (Sentetik-1/Amatör)

16.00: Bolu Belediyespor-Yeniçağaspor (Sentetik-1/Amatör)