3. ligin kapısından döndük

Haber: Aysun Beykoz

Ordu1967 ile final müsabakasında karşılaşan temsilcimiz Abant FK 6. Dk’da 1-0 mağlup duruma düşse de, ikinci yarının başımda Samet Gökkaya ile eşitliği sağladı. Baş başa geçen mücadelede maçın normal süresi eşitlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Penaltılar kaderi belirledi

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca maç penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibimiz Ordu ilk penaltı atışını kaçırması ile avantajı elimize alsak da, sonraki penaltı atışlarında üstünlüğü rakibe kaptıran Abant FK Seçim’in kaçırdığı son penaltı ile turnuvanın finalinde kıl payı 3. Ligi kaçırdı.

Fakat Abant FK’nın turnuva boyunca oynadığı hırslı ve mücadeleci oyunu ile futbolseverler tarafından takdir topladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 10:31