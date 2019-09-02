3 Maçta 3 Değişik Kaleci

Haber: Esra Perçin

Kırmızı beyazlılar sezona Osmanlıspor maçı ile başlarken kalede Ozan Özenç yer aldı. Bu oyuncunun bel fıtığı nedeniyle 2. maç olan Adana Demirspor'a karşı Sabri Can kalede görev aldı. Kırmızı beyazlılar Erzurumspor maçı öncesi kaleye Hakan Canbanzoğlu'nun transfer etse de kulübünün izin vermemesi nedeniyle bu maça sondan bir önceki kaleci transferi Yavuz Aygün bu maçta yer aldı. 3 maçta 3 değişik kalecinin forma giydiği bu maçlarda Ozan 2 gol, Yavuz 1 gol yerken, Sabri Can gol yemeyen tek isim oldu. Bir diğer transfer edilen kaleci Hakan Canbazoğlu'nun 4. maçta kaleye geçmesi bekleniyor.