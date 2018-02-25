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25 Şubat 2018 Pazar
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    • “3 maçtan 7 puan elde ettik”

    Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, takım son durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karafırtınalar ayrıca Galatasaraylı yöneticilerin, Umut Meraş için yardımcılarımdan referans aldığını belirtti.

    25 Şubat 2018 Pazar 11:14
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    “3 maçtan 7 puan elde ettik”
    Haber: Gönül Olutürk

    İlk 10 içerisinde yer alan her takımın Play Off ve ilk 2 için iddiasının bulunduğunu belirten Sait Karafırtınalar “Boluspor’da ufak dokunuşlarla oyun anlayışını değiştirdik. Önümüzde 3 maçlık bir periyot vardı. 3 maçtan 7 puan elde ettik. Şimdi önümüzde Altınordu, Ankaragücü ve Balıkesirspor maçları var. Bu 3 maçlık periyotta hedefimize ulaşabilirsek bizim için iyi olacaktır. Bu sezon Spor Toto 1. Lig çok çekişmeli ilk 10 içerisinde yer alan her takımın Play-Off ve ilk 2 için iddiası var. Ligde kalma barajı geçen sezon 37 puandı. Bu yıl 40 – 41 puan olacaktır. Bu sezon ilk 2’den Süper Lige yükselecek takımlar son hafta belli olacaktır “dedi.

    “ÇOK MUTLUYUM”

    Genç oyuncularla gurur duyduğunu belirtenKarafırtınalar, “Çok mutluyum, Umut Meraş, Melih Okutan ve Burak Asan zaten Ümit Milli Takım’da da oynuyorlar. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Bu oyuncular arasına Ahmethan Köse’yi de ekleyebiliriz. Ahmethan şans bulursa o grubun içerisinde yer alabilir. Melih Okutan her maç üzerine koyarak gediyor. Burak Asan’da potansiyeli gördüm, her maç üzerine koyarak gidiyor. Burak da ilerde güzel yerlerde olacaktır” ifadelerini kullandı.

    “YARDIMCILARIMDAN REFERANS ALDILAR”

    Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan genç sol bek oyuncusu Umut Meraş ile ilgili konuşanSait Karafırtınalar“Umut Meraş üzerine koya koya gidiyor. Umut transfer döneminin gözde ismi olacaktır. Sol bek pozisyonunda üretimde sıkıntı yaşıyoruz. Bunların Umut Meraş’ı pazarlamak için söylemiyorum fakat çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaraylı yöneticiler, Umut Meraş için yardımcılarımdan referans aldı” ifadelerini kullandı.

    UMARIM OPSİYONU DEVAM EDER

    Ahmethan Köse’nin sözleşme detaylarıyla ilgili konuşan Karafırtınalar, “Ahmethan Köse’yi opsiyonlu bir şekilde kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Ahmethan’ın umarım opsiyonu devam eder” açıklamasında bulundu.

    “MUHTEŞEM BİR TANITIM OLUR”

    PSG’nin yıldızı Neymar da SilvaSantos’un Bolu’ya gelip gelmeyeceği ile ilgili konuşan teknik direktör Karafırtınalar “Neymar’ın Bolu’ya gelip gelmeyeceğinden haberim yok. Fakat Neymar gelirse Bolu kenti için muhteşem bir tanıtım olur” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Teknik, Direktörü, Sait, Karafırtınalar

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