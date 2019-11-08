3 Olsun Güç Olmasın!

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor son 3 haftada aldığı 7 puanı Bursaspor karşısında taçlandırmak için sahaya çıkıyor. Lig başındaki kötü seriyi bozarak moral kazanan Boluspor 10 Kasım Pazar günü saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda Süper Ligde şampiyonluk yaşayan Bursaspor takımını konuk edecek. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele Bursaspor için de hayati öneme sahip. Ligde ilk 7 haftada kazanamayarak düşme potasında yer alan ancak son 3 haftada 7 puan alarak taraftarlarını mutlu eden Boluspor bu mücadeleyle yıllardır yenemediği Bursaspor’u devirmeye çalışacak. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat futbolculardan Bilal’in forma giymesi beklenirken. 2 maç ceza alan Umut Gündoğan ve sarı kart cezalısı Cumali Bişi kritik maçta takımı yalnız bırakacak. Transfer tahtasını zorlukla açtıran Bursaspor’da ise bu maçta cezalı Özer Hurmacı forma giyemeyecek. Bursa ekibi maç öncesi 5 deplasmanın 3’ünü kazanıp, 2 maçı kaybederek ilginç bir istatistiğe imza attı. Boluspor ise iç sahada 2 maç kazanabildi. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçı olarak görünen mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. Daha önce Bursaspor'un oynadığı Süper Lig karşılaşmalarında 4. ve 6. hakemlik yapan Antalya Bölgesi hakemi, Timsah'ın sadece 20 Ocak 2016'da oynadığı Türkiye Kupası maçında düdük çaldı. Şeker'in yönettiği karşılaşmada Bursaspor, Büyükşehir Belediye Stadı'nda Büyükçekmece'yi 4-2 mağlup etmişti. Burak Şeker, Boluspor'un ise şu ana kadar hiçbir maçında görev yapmadı.