3 Olsun, Güç Olmasın!

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir giriş yapan, kupadan süpriz bir şekilde elenen Boluspor geçtiğimiz hafta Giresunspor’u yenerek derin bir soluk almıştı. Lig başındaki kötü seriyi bozarak moral kazanan Boluspor bugün saat 19.00’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda Ankara ekibi Keçiörengücü takımını konuk edecek. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün seri yapmaya çalışacağı mücadeleye Boluspor taraftarların da diğer haftalara oranla daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Ligde ilk 8 haftada 1 galibiyet alarak düşme potasında yer alan Boluspor bu mücadeleye çıkış maçı olarak bakıyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat futbolcuların tamamının düzeldiği ve cezalının olmadığı öğrenildi. Konuk takım ise ligde mağlubiyeti bulunmayan tek takım konumunda. Keçiörengücü, Boluspor deplasmanı öncesi 4 dış saha maçından da 1’er puan çıkardı. Ankara ekibinin bir diğer özelliği ise ligin en gol yiyen takımı olması. Maçlarında en az gol olan takım durumundaki Keçiörengücü takımı 6 golle ligde yine en az gol atan takımlar arasında yer alıyor. 13 sezon sonra karşı karşıya gelecek olan 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.