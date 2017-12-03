Haber: Semih Baykal

Lig’in 14. Haftasında Boluspor, 90+1’de İshak Çakmak’ın attığı penaltı golüyle, Adanaspor’u evinde 1-0 mağlup etti. Boluspor bu galibiyetle lig’de son 4 maçı da alarak 4 de 4 yaptı. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar; “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir virajı döndük. Yine bunu da gol yemeden başardık. Belki beraberliğe razı olacağımız bir pozisyonda 3 puanı aldık. Bu Samsunspor maçında da aynı olmuştu. 90 artılarda atılan iki gol var. Bunlar tesadüf değil, takımın isteği, arzusudur. İkinici yarı biz rakibe karşı 10 kişi olmamıza rağmen bir tane önemli pozisyon vermedik. Ama biz yine 4-5 tane pozisyon bulduk. Ayrıca ilk yarıda bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik, çok farklı bir skorla da ayrılabilirdik. Ama neticesinde 3 puan aldığımız için çok mutluyuz” dedi.