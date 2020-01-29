3 Puan Hasreti Sürüyor

Ligde düşme hattında yer alan Boluspor zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'dan son dakika golü ile 1 puanı kaparken, galibiyet hasretini de 10 maça çıkardı.

3 Puan Hasreti Sürüyor

Haber: Ceylan Beykoz

12 sezondur yer aldığı 1. ligde sıkıntılı bir dönem geçiren kırmızı beyazlıların ilk hedefi ligde kalmak. Bu sezon sonunda kötü son yaşamak istemeyen Boluspor'da camia geçtiğimiz hafta içi kenetlenmiş bu kenetleniş Adana deplasmanında 1 puana ve önemli bir geri dönüşe yansımıştı.

HEDEF BU HAFTA BU HASRETE SON VERMEK

Ligde sıralaması değişmeyen Boluspor'un oldukça ihtiyacı olan galibiyet hasreti ise  bu hafta da devam etti. En son 25 Ekim'de Keçiörengücü'nü yenen kırmızı beyazlılar, o haftadan bu yana galibiyet yüzü göremedi.  Ligin sadece 8 ve 9'uncu haftasında galip gelebilen Boluspor bu hafta oynayacağı zorlu BB Erzurum'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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