Haber: Esra Öztürk

Gençlergücüspor’un santra vuruşuyla başlayan maç izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Maçın başında etkili olan taraf Belediyespor oldu. 6. Dakikada sol kanattan geliştirdikleri atakta Gençlergücü kalecisi atağı kesmek için ceza sahası dışında müdahale ederken faul yaptı. Tehlikeli bir noktadan frikik kazanan Belediyespor kaleciyi avlayarak güzel bir gole imza attı. Gençlergücü karşısında 1-0 öne geçen Belediyespor skoru daha fazla koruyamadı. 9. Dakikada Gençlergücü’nün geliştirdiği ataktan beraberlik golü geldi. Belediyespor ilk yarı bulduğu ikinci golle devre arasına önde girmeyi başardı. İkinci yarıya etkili başlayan Gençlergücü oldu. Belediyesporda 9 Numaralı formayı giyen oyuncu rakibine set müdahalede bulunması sonucu sarı kart görerek çift sarı karttan kırmızı kart yedi. 10 Kişi kalan Belediyespor Gençlergücü karşısında zor anlar yaşadı. Sol kanattan geliştirdikleri atakta faul yapılan Gençlergücüspor ceza sahasına yakın bir noktadan frikik kazandı. Kaleyi bulan şutu son anda Belediyespor kalecisi çıkarttı. Havalanan topa kafa vuran Gençlergücü oyuncusu çerçeveyi tutturamadı, top aut’a çıktı. Maçın bitimine iki dakika kala Belediyespor sağ kanattan seri paslarla rakip ceza sahasına kadar girmeyi başardı. Ceza sahası içerisinden çekilen şut ağlarla buluştu. Farkı 2 ye çıkartmayı başaran Belediyespor sadece bir dakika sonra sağ kanattan atağa çıkarken kaptırdığı topla kontra atağa yakalanıp kalesinde tehlike yaşadı. Ceza sahası içerisinde tehlikeyi uzaklaştırmak isterken Gençlergücü oyuncusuna faul yapıldı ve Gençlergücü penaltı kazandı. Penaltıda Kaleci ve topu ayrı köşelere yollayan 7 Numara farkı tekrar 1’e düşürdü. Kayıp zaman olarak 4 dakika işaret edildi. Uzatmanın ilk dakikasında Belediyespor’un geliştirdiği atağı kesip golü engellemek isteyen 1 Numaralı formayı taşıyan kaleci faul yaptı. Çift sarı karttan kırmızı kart görüp uzatmalarda takımını kalecisiz bırakan 1 Numaranın yerine defanstan bir oyuncu geçti. Faul kazanılan noktadan kullanılan frikik ceza sahası içerisinde karambole yol açtı. Karambol esnasında çekilen şut ağları havalandırarak Belediyespor’un farkı 2 ye çıkarmasını sağladı. Uzatmanın son dakikasında Gençlergücüspor etkili bir atak geliştirdi. Direkten dönen topun tamamlanması sonucu maçın skoru belirlenmiş oldu. Zorlu maçı 4-3’lük skorla Bolu Belediyespor kazandı.

Hakemler: Can Durgut ( Baş Hakem)** Hakan Erkan ( 1.Yardımcı Hakem)** Koray Doğansoy (2 Yardımcı Hakem)**

Bolu Belediyespor İlk 11:

1 Fatih Anıl Yıldız** 21 Muhammet Orhan** 3 Semih Durak** 5 Mert Şen** 6 Atacan Adanur** 4 Özgür Anıl Ok** 19 Oğuz Toy** 7 Yıldız Çakar** 11 İsa Akman** 10 Mustafa Can Ay** 9 Sinan Durak**

Gençlergücüspor İlk 11:

1 Erdoğan Ertem** 5 F. Mehmet Özsoy** 14 Yiğit Bayındır** 33 Furkan Taş** 66 Burak Kurt** 9 Kerem Demirel** 11 Cengizhan Akgül** 7 Samet Ünalan** 28 Samet Yaman** 10 Furkan Çoban** 6 Enes Gündoğdu**