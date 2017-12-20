Haber: Esra Öztürk

Maçın başında iki takımda karşılıklı ataklarla rakibine üstünlük kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. İlk yarının kırılma anı 36. Dakikada Kıbrıscıkspor’un ilk golü bulması oldu. İki dakika sonra geliştirdiği atak da ikinci golü de bulan Kıbrıscıkspor rahat bir nefes aldı. İlk yarının bitimine iki dakika kala Kıbrıscıkspor farkı 3’e çıkartıp devre arasına 3-0’lık skorla girdi. İkinci yarısının çekişmeli geçtiği maçta son dakikalara kadar iki tarafta bir birine gol atamadı. 79. Dakikada Kıbrıscıkspor dördüncü golü maçın bitimine 11 dakika kadar kısa bir süre kalmışken kaydetti. Bitişe dakikalar kala tekrar fileleri havalandıran Kızıkspor farkı 5’e çıkarttı. Yumrukayaspor’un tek golünü 84. Dakikada kaydeden (oyuncunun adı) maçın sonucunu belirledi. 3 puanı hanesine yazdıran taraf 5-1’lik skorla Kıbrıscıkspor oldu.