“3 Puan Lazımdı, Kazandık”

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı, zor bir maç olduğunu belirterek, "Bugün altta 2 takım zor bir müsabakaya başladı. Bu ortamda futbol oynamak çok zordu. Bir de oyunun başında geriye düştük. İlk yarı gerçekten kötü oynadık. Devre arasında gerekli konuşmalarımızı yaptık. Sağolsun oyuncularımız özverili şekilde mücadeleyi bırakmadılar. Sonuna kadar mücadeleye devam ettiler. Karambolden 1 gol bulduk. Daha sonra ikinci golü bulduk. Skoru koruyarak maçı kazandık. Bize 3 puan gerekiyordu, aldık. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Galibiyeti de bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.